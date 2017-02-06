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ماذا قال "ترامب" في أول تصريح له عن حزب الله اللبناني ؟!!
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ماذا قال "ترامب" في أول تصريح له عن حزب الله اللبناني ؟!!

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:20 ص
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أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيَه حول “حزب الله” ودوره في الشرق الأوسط، معتبرًا إياه إرهابيًا، ويجب إخراجه من لبنان كما خرجت سوريا منه!

وقال مستشار دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط كابرييل صوما: “إن الرئيس ترامب سيعمل مع الرئيس اللبناني ميشال عون فيما يخص “حزب الله”، وعلينا أن نتذكر أن هناك عدة قرارات صدرت من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتقليل من نفوذ إيران في لبنان، منها سحب قوات سوريا من لبنان وفرض عقوبات على المصارف المتعاونة، وسيكون هناك المزيد من القرارات التي ستنفذ. الرئيس مطلع على الوضع اللبناني”، وشدد “صوما” على أهمية العلاقات الخليجية الأمريكية، مشيرًا إلى التعاون بين الطرفين في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه من غير المستبعد طرح فكرة إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا، مشددًا على أن واشنطن تفضل وجود جيوش تحترم استقلال سوريا ويرضى بها الشعب السوري.

وتابع صوما: “إن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد سوف تعيد النظر في الاتفاق النووي مع إيران لتعارضه مع مصالح أمريكا في الشرق الأوسط”، مرجحًا إلغاءه بالكامل، جراء سياسة طهران التوسعية في المنطقة.

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