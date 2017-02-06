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سفينة كيلدين الاستطلاعية الروسية تصل إلى سوريا
سفينة كيلدين

سفينة كيلدين الاستطلاعية الروسية تصل إلى سوريا

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:30 ص
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أفاد مصدر عسكري روسي بأن سفينة “كيلدين” الاستطلاعية المتوسطة الروسية انضمت إلى مجموعة السفن الحربية الموجودة في البحر المتوسط قبال سواحل سوريا.

وقال المصدر المطلع لوكالة “إنترفاكس” اليوم الاثنين: “عبرت سفينة “كيلدين” الاستطلاعية المتوسطة الأحد مضائق البحر الأسود وتوجهت إلى سواحل سوريا”.

ويذكر في هذا السياق أن سفينة “ليمان” الاستطلاعية المتوسطة التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود تقوم بدوريتها منذ نحو 100 يوم قرب سواحل سوريا.

وتقوم سفينتا “ليمان” و”بريازوفيه” حاليا بمتابعة تدريبات الناتو العسكرية “درع البحر” التي تجري في البحر الأسود حتى 10 فبراير/شباط الحالي.

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