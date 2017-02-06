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تاكسي نهري جديد بالطاقة الشمسية.. هذا سعر "التوصيلة"
تاكسي نهري - أرشيف

تاكسي نهري جديد بالطاقة الشمسية.. هذا سعر "التوصيلة"

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:13 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف مجدي غالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل تاكسي، عن أنهم يقومون بنقل الركاب حاليًا من المعادي إلى الزمالك، وقريبًا سيصلون إلى القناطر الخيرية، وحلوان.

وقال خلال تقرير ببرنامج “صباح اون” المذاع على قناة “on e”، صباح اليوم الاثنين، إن تذاكر التاكسي النهري تتراوح ما بين 20 إلى 40 جنيه، موضحا أن المركب الموجود حاليا سعته تصل إلى 15 راكبا.

وأكد أنهم يعملون على دخول تاكسي نهري جديد للخدمة يعمل بالطاقة الشمسية وسعته تصل إلى 30 شخص.

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