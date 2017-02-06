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الإثنين 6 فبراير 2017 10:53 صباحاً
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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غرب تركيا
مقياس ريختر - صورة دلالية

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غرب تركيا

الإثنين، 6 فبراير 2017 10:53 ص
أ ش أ

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم الإثنين شمال غرب تركيا مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن الهزة الأرضية التي ضربت محافظة “جاناكالي” تسببت في تدمير العديد من المنازل بخمس قرى، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر قد أعقبت الزلزال.

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