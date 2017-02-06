سعفان: فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالدول الأفريقية والآسيويةالإثنين، 6 فبراير 2017 11:08 ص
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج، وخاصة في الدول الأفريقية والآسيوية، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات والمشروعات في تلك الدول يستوجب أن يكون للعامل المصري نصيب منها، منوها بأن الوزارة وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج يجمعهما هدف واحد، وهو توفير فرص عمل مناسبة للشباب المصري بالخارج، مما يسهم في الحد من مشكلة البطالة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بديوان عام الوزارة بأعضاء شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرف التجارية المصرية، لمناقشة أهم الصعوبات والمعوقات التى تواجه هذه الشركات.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، بعض المواد الواردة في مشروع قانون العمل الجديد الخاصة بشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، فضلا عن بعض المعوقات التى تواجهها، مبديا استعداده التام للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أية مشكلات أو معوقات قد تواجه الشركات في عملها.
وتطرق الاجتماع لتنفيذ أعمال موسم الحج، حيث أكد الوزير أنه يجرى التنسيق مع وزير الحج السعودي لوضع بعض الآليات والمقترحات لتنظيم عملية تسفير العمالة المصرية خلال موسم الحج، بالتنسيق مع الشركات لتحقيق الهدف الرئيسي منها وهو خدمة الحجاج.
حضر الاجتماع حمدي إمام رئيس شعبة القاهرة، وسليمان عبد المجيد رئيس شعبة الجيزة، وعبد الحكيم المسلماني رئيس شعبة الشرقية، ومنير المصري نائب رئيس شعبة القاهرة، وأحمد سعد نائب رئيس شعبة الجيزة، وعاطف البكري عضو مجلس إدارة شعبة الجيزة، ووليد أبو شامة سكرتير عام شعبة القاهرة، وبعض ممثلي الشركات.
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