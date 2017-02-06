نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لقطات تكشف عبرها استضافة إعلامية أمريكية غوريلا ضخمة على الهواء وإلى جوارها المدرب، لكن وبينما تتحدث الإعلامية شعرت بتحركات بطيئة من قبل الحيوان الضخم خلال برنامجها، ما أخافها لدقائق لكن ردة فعل الحيوان في النهاية كانت مفاجأة لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقدمة البرنامج الذي يحمل اسم «جود مورنينج بريتان»، كيت جاراواي، كانت تستضيف أحد المتخصصين في الاعتناء بالحيوانات والحياة البرية، ويدعى تيم هينشال، والذي عمل على التحدث حول جهوده المبذولة في أوغندا وحدائق الحيوانات هناك.

ثم وبينما يسرد التفاصيل بدأت الغوريلا في التحرك باتجاه الإعلامية واحتضانها، لذلك بعدما شعرت «جاراواي» بالرعب من الغوريلا .

وقامت المذيعة بالإمساك بيدها، وعلقت: «أنت أفضل من الرجال الذين أواعدهم، تبدو أنها تلتقط معي صورة زفافنا».