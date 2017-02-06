لقي شخص واحد على الأقل حتفه اليوم الاثنين بعدما أطلق أحد حراس الأمن النار فى بهو القنصلية العامة لأفغانستان بمدينة كراتشي الباكستانية.

ونقلت قناة “جيو” الباكستانية عن مصادر بالشرطة قولها ان القتيل يدعى زكى أدو وهو مسؤول فى القنصلية، بينما منفذ الهجوم يدعى راحة الله، وهو أفغانى الجنسية، وقد تم اعتقاله.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن السلطات الأمنية تشتبه في أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة يرجع الى وجود عداوة شخصية.

وأغلقت السلطات الباكستانية الطرق المؤدية الى القنصلية أمام حركة المرور، وطوق أفراد الشرطة المنطقة فور وقوع الهجوم.