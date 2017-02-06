بدأت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أعمال تشييد بحرية لبناء مرفق لنقل موقع القاعدة البحرية الأمريكية في مقاطعة أوكيناوا وسط معارضة محلية قوية.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن أعمال البناء بدأت بعد اتفاق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأسبوع الماضي على المضي قدما في عملية نقل القاعدة الأمريكية.

يشار إلى أن أعمال البناء البحرية هى جزء من خطة الحكومة المركزية اليابانية لنقل محطة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من جزيرة جينوان المكتظة بالسكان إلى منطقة هينوكو الساحلية في ناجو.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن ترحيبها ببدء نقل قاعدتها العسكرية إلى مكان آخر داخل جزيرة أوكيناوا، بعد أن اتفق الطرفان الأمريكي والياباني على هذه الخطوة عام 1996.