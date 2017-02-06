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الإثنين 6 فبراير 2017 09:00 صباحاً
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وصول «مفتش روسي» لتفقد أمن مطارات مصر
مطار القاهرة‎

وصول «مفتش روسي» لتفقد أمن مطارات مصر

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:44 ص

وصل إلى القاهرة، اليوم الاثنين، يفيجينى سيكوف عضو اللجنة الأمنية للتفتيش على المطارات، قادما من موسكو عن طريق إيطاليا فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام للقيام بجولة روسية جديدة للتفتيش على مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

جاءت زيارة “سيكوف” بعد ساعات من مغادرة وفد من خبراء الأمن والطيران بوزارة النقل الروسية بعد جولة تفتيشية على مبنى 2 بمطار القاهرة إستغرقت ثلاثة أيام تم خلالها متابعة إجراءات الأمن لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والتأكد من تنفيذ طلبات الجانب الروسى لاستئناف حركة الطيران المتوقفة بين مصر وروسيا منذ أكثر من عام ومن أبرزها تركيب بوابات دخول العاملين بالبصمة.

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