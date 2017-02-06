 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 08:48 صباحاً
روابط سريعة
الجيش السوري يتصدى لهجوم لـ"داعش" بدير الزور
الجيش السوري يسترد

الجيش السوري يتصدى لهجوم لـ"داعش" بدير الزور

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:48 ص
متابعات

تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة المقابر ومحيط لواء التأمين الإلكتروني بدير الزور وكبدتهم خسائر كبيرة.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تصدت لهجوم إرهابيي “داعش” في منطقة المقابر ومحيط لواء التأمين الالكتروني بدير الزور وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.

وفي وقت سابق، نفذت وحدة من الجيش السوري ضربة مركزة على تحرك لتنظيم “داعش” خلال عملياتها المتواصلة للقضاء على إرهابييه من دير الزور.

وفي دير الزور أيضا، قامت وحدة من الجيش بتدمير، بصاروخ موجه، آلية مزودة برشاش ثقيل لإرهابيي “داعش”، وأوقعت عددا من القتلى بين صفوفهم قرب منطقة المكبات جنوب مدينة دير الزور”.

ودمرت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، أمس، تجمعات وآليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط مدينة دير الزور.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3