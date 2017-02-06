تعثرت مفاوضات لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، مع الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل.

تمسك الحكم الألماني بتوفير تذاكر طيران فئة “بيزنس”، وهو ما يتكلف 20 ألف يورو، بما يوازي نصف مليون جنيه مصري، وهو ما يرفضه مسئولو لجنة الحكام بالجبلاية.

بدأت لجنة الحكام في مخاطبة اتحادات فرنسا وسويسرا وإيطاليا من جديد لترشيح حكام لإدارة المباراة.