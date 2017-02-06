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الحوثيون: استهدفنا قاعدة في الرياض بالبالستي
صاروخ باليستي

الحوثيون: استهدفنا قاعدة في الرياض بالبالستي

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:37 ص
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نقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري، أن القوة الصاروخية الخاصة بجماعة الحوثي أجرت تجربة ناجحة لصاروخ بالستي بعيد المدى على هدف عسكري في العاصمة السعودية.

كما نقلت الوكالة الاثنين 6 فبراير/شباط، عن المصدر نفسه، أن الصاروخ البالستي استهدف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية غرب الرياض.

ونشرت الوكالة نص البيان الذي أعلنه الحوثيون، حيث قال أنصار الله الحوثي إن قصف القاعدة العسكرية في الرياض، جاء كرد على استمرار “العدوان”.

وأشار الحوثيون في بيانهم إلى أن الرياض باتت في مرمى الصواريخ.

وتزامنت عملية إطلاق الصاروخ البالستي التي أعلنها الحوثيون ولم ترد تفاصيل بشأنها من أي طرف آخر، مع لقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن محمد بن سلمان، بحث مع هادي، آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

كما حضر اللقاء رئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

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