عرض برنامج ” كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد لحظة عودة المنتخب المصري إلى فندق الإقامة بعد الهزيمة أمام الكاميرون في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وظهرت مشاعر الحزن على وجوه لاعبي المنتخب المصري، وصدمتهم بسبب خسارة المباراة رغم الجهد الكبير الذي بذلوه حتى يفوزوا بالكأس.