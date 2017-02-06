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بالفيديو .. حزن وصدمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام الكاميرون
منتخب مصر ـ الجابون 2017‎

بالفيديو .. حزن وصدمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام الكاميرون

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:37 ص
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عرض برنامج ” كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد لحظة عودة المنتخب المصري إلى فندق الإقامة بعد الهزيمة أمام الكاميرون في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وظهرت مشاعر  الحزن على وجوه  لاعبي المنتخب المصري،  وصدمتهم بسبب خسارة المباراة رغم الجهد الكبير الذي بذلوه حتى يفوزوا بالكأس.



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