مقتل 16 شخصا إثر تصادم بين حافلة وشاحنة في هندوراس

قال مسؤولون في هندوراس إن ما لا يقل عن 16 شخصا قُتلوا كما أصيب 34آخرون أمس الأحد في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة على مشارف العاصمة.

وقال كارلوس إسبانا نائب مفتش شرطة النقل إن الحادث وقع على بعد نحو عشرة كيلومترات خارج العاصمة تيجوسيجالبا على طريق يؤدي إلى جنوب البلاد.