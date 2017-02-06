أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين شاركوا في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشدد ترامب على أنهم لا يملكون أي حق بذلك. جاء ذلك في حديث أدلى به ترامب لقناة فوكس نيوز وبثت مقاطع منه الأحد 5 فبراير/شباط.

وفي وقت سابق أعلن ترامب أنه يعتزم المطالبة بتحقيق في عمليات التزوير التي جرت خلال التصويت يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويؤكد ترامب أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين انتحلوا شخصيات أشخاص آخرين وشاركوا في التصويت وأشار إلى وجود أسماء أشخاص متوفين في قوائم الناخبين. وقال:” هذا أمر في غاية السوء”.