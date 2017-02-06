أعلن حزب شباب مصر عن تأسيس اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤكدا أنها تستهدف دعم حقوق المواطنين الأساسية فى كافة أنحاء الدولة والدفاع عنها والتصدى لأى تجاوزات فى حق كافة فئات الشعب المصرى ومساندة أجهزة الدولة التنفيذية التى تعمل على دعم هذه الحقوق الأساسية للمواطنين، وفتح قنوات إتصال يومية مع رئاسة الجمهورية وتقديم أى قصور أو خلل فى أى قطاع بقطاعات الدولة عبر تقارير أداء مدعمة بالوثائق والمستندات للرئاسة.

قال بيان للحزب أن اللجنة سيتم تشكيل فروع لها فى كل محافظات مصر وستكون بمثابة وسيط بين المواطنين وكافة الأجهزة التنفيذية وقياداتها فى كل القطاعات.

ولفت بيان الحزب إلى أن اللجنة لن تتوانى عن إظهار أى قصور فى أى مجال وستعرضه على قيادات كل قطاع وصولا لحل أى مشكلة أوعلاج أى قصور أوخلل يحدث فى أدائها وردا لكافة الحقوق التى تنتقص من المواطنين، مشيرا إلى أنه وفى حالة عدم التجاوب مع اللجنة سيتم تقديم مذكرات عاجلة لرئاسة الجمهورية مدعمة بالوثائق والمستندات والتى تفضح القصور والخلل فى القطاعات التى تسلب الحقوق الرئيسية للمواطنين وسيتم تخصيص عشرات الصفحات والمواقع والجروبات على مواقع التواصل الإجتماعى لأعمال اللجنة بما يحقق تواصل مؤكد بين اللجنة وبين كل قيادات الدولة بلا إستثناء.

وأوضح البيان أن هناك تعليمات مشددة لرئيس حزب شباب مصر الدكتور أحمد عبد الهادى الذى أكد على تواصل فاعل بين اللجنة وبين إدارات حقوق الإنسان فى كافة مديريات الأمن وأقسام الشرطة فى مختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق تعاون قوى بين المواطنين والجهاز الأمنى خاصة فى ظل تحديات تواجهها الدولة وبما يعمل على تنفيذ متكامل لتعليمات وزير الداخلية الذى شدد على أهمية عمل إدارات حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية.

وذكر البيان أن الشباب هم الذين سيضطلعون بمهمة قيادة فروع اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان فى مختلف محافظات مصر وسيتم عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل تناقش قضايا حقوق الإنسان فى مصر وسيتم إستضافة الخبراء والمختصيين والسياسيين خلالها لدعم الحقوق الرئيسية للمواطنين والتصدى لأى سلبيات فى هذا المجال لافتا النظر إلى أن الإهتمام الرئيسى لعمل اللجنة وفروعها سيكون بالمحافظات البعيدة عن العاصمة المصرية القاهرة بما يحول اللجنة لعين حقيقية لمؤسسة الرئاسة التى تعمل جاهدة لدعم هذه الحقوق.

وقال حزب شباب مصر فى بيانه : أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لايتوانى عن تنمية الوضع الإقتصادى والمجتمعى فى كل أنحاء مصر ويعمل على دعم دور الشباب ليكون درعا واقيا للوطن وهو هدف وضعته اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان فى الإعتبار حيث سيضطلع شباب مصر بمهمة قيادة اللجنة وسيكونوا بمثابة العين الساهرة وقناة الإتصال بين المواطنين فى المحافظات وبين رئاسة الجمهورية عبر تقارير أداء مدعمة بالوثائق والمستندات لكشف أى قصور أوأى خلل فى فى أى قطاع من قطاعات الدولة . فى ذات الوقت الذى ستقوم فيه اللجنة بإعدد حفلات تكريم لإبراز دور أى قطاع من قطاعات الدولة يدعم حقوق الإنسان الرئيسية فى مصر .