 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 09:00 صباحاً
روابط سريعة
«الأوقاف»: انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. السبت‎
مصحف قرآن

«الأوقاف»: انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. السبت‎

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:27 ص
وكالات

حددت وزارة الأوقاف يومي السبت والأحد المقبلين، موعدًا للاختبارات للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وطالبت جميع المتقدمين بالتوجه إلى المديرية التابعين لها لدخول الاختبارات الأولية، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له للامتحان يسقط حقه في التصفية النهائية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3