حددت وزارة الأوقاف يومي السبت والأحد المقبلين، موعدًا للاختبارات للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وطالبت جميع المتقدمين بالتوجه إلى المديرية التابعين لها لدخول الاختبارات الأولية، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له للامتحان يسقط حقه في التصفية النهائية.