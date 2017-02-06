شاهد.. مرتضى منصور مهاجمًا كوبر: فاشل و ضيعنا

أعرب المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه من التشكيلة التي وضعها هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري خلال مباراة نهائي كأس إفريقيا مع منتخب الكاميرون.

وقال منصور في مداخلة هاتفية ببرنامج “اللعبة الحلوة”، المعروض على فضائية “ltc”، “كوبر مدرب فاشل وصل للنهائي بالحظ، رغم إن لاعبي المنتخب كانوا أبطال”.

وتابع :”كوبر عندي وعنده هو اللي ضيعنا لأن خطة الدفاع التي وضعها كانت ضعيفة للغاية، الهزيمة هو اللي يتحملها” ، مطالبا إتحاد الكرة بضرورة إقالته.