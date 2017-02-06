صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة “Fox News” اليوم الاثنين بأن شعورا سرياليا ينتابه بسبب منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية .

وقال ترامب للقناة عن انطباعة لدى دخوله البيت الأبيض:” يجب أن أخبركم أنه في اليوم التالي بعد مروري من المدخل الرئيسي للبيت الأبيض، قلت لنفسي إنه لشيء مدهش”.

وتابع ترامب وصف انطباعه قائلا “إلى حد ما هذا الموقف ترك لدي شعورا سرياليا (فوق واقعي)، ولكن يجب تجاوز هذا الشعور، لأن أمامي عملا كثيرا وعلي إنجازه”.

وكان تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية قد جرى في 20 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بعد فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.