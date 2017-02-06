قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب أدى بطولة جيدة ولم يكن في إمكانه أفضل مما قدم بعدما كان لا يتوقع أحد الوصول للمباراة النهائية.

وأضاف إمام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” على فضائية “سى بى سى” أن البطولة حدث فيها أمور كثيرة ضد طبيعة الكرة منها الإصابات العديدة وإيقاف اللاعب محمود كهرباء، مضيفا، أن المنتخب أدى بطولة رائعة رغم الظروف الصعبة التى عاناها فى الجابون.

وأوضح أن الجميع يدرك أن لاعبى المنتخب أدوا ما عليهم حتى أصبحوا متقبلين للهزيمة التى تعرض لها المنتخب من نظيره الكاميرونى.