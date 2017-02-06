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صالحي: طهران استلمت 149 طنا من الكعكة الصفراء
وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي

صالحي: طهران استلمت 149 طنا من الكعكة الصفراء

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:21 ص
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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن إيران استلمت 149 طنا من الكعكة الصفراء من خلال 4 شحنات جوية.

وقال صالحي إن أول الشحنات كانت في الـ26 يناير/كانون الثاني الماضي، في حين أن الشحنة الأخيرة ستستلم الثلاثاء المقبل.

وأضاف صالحي: “استوردنا بالتزامن مع تنفيذ الاتفاق النووي خلال العام الماضي ما يقرب من 210 أطنان من اليورانيوم، وكان قسما من ذلك إزاء اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% والذي صدر إلى الخارج”.

وأشار صالحي إلى أنه مع هذه الكميات سترتفع احتياطات البلاد من الكعكة الصفراء بنسبة 60%.

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