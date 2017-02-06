 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 08:47 صباحاً
روابط سريعة
"حميميم" الروسي يوزع 12 طنا من المواد التموينية بسوريا
عبرت 25 شاحنة محملة بالمساعدات السعودية المخصصة الى النازحين من مدينة حلب

"حميميم" الروسي يوزع 12 طنا من المواد التموينية بسوريا

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:31 ص
متابعات

أعلن مركز المصالحة الروسي الذي يتخذ من قاعدة حميميم مقرا له، الاثنين 6 فبراير/ شباط أنه قام بتوزيع 12 طنا من المواد التموينية على 7 آلاف مواطن في مناطق مختلفة بسوريا.

وقال الضابط المسئول في المركز الروسي اليكسي زوديلوف: “قدم المركز مساعدات إنسانية في بلدة شينشار في محافظة حمص، وتم توزيع 350 طردا غذائيا بوزن إجمالي طن ونصف، بالاضافة لنصب عيادة ميدانية لتقديم الإسعافات الطبية الأولية”.

وعن نشاطات المركز في موقع آخر قال الضابط الروسي: “تم تقديم مساعدات إنسانية في 7 مناطق بمدينة حلب (في حي الباسيل- شيخ نجار، وحي الزبدية، وحلب القديمة، ومخيم جبرين للاجئين، وفي مدرسة الفنون النسوية في حي الخالدية) ووزع على سكان هذه الأحياء 3.2 طن من الخبز، بالاضافة لـ3 آلاف وجبة ساخنة و 1850 طردا غذائيا”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3