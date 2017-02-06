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الإثنين 6 فبراير 2017 08:52 صباحاً
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تعرف على أسعار الدولار اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

تعرف على أسعار الدولار اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:21 ص
كتب-ربيع شعبان
اسم البنك شراء بيع

بنك HSBC

 ١٨٫٧٥ ١٩

بنك عودة

 ١٨٫٦ ١٨٫٧٥

البنك المصري الخليجي

 ١٨٫٤٥ ١٨٫٥٥

البنك المصري لتنمية الصادرات

 ١٨٫٤٥ ١٨٫٥

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ١٨٫٤ ١٨٫٦

البنك العربي الافريقي الدولي

 ١٨٫٤ ١٨٫٦٢

البنك التجارى الدولي CIB

 ١٨٫٣٥١ ١٨٫٥٠١

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٤٥

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٥٥

بنك مصر إيران للتنمية

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٤

بنك التعمير و الاسكان

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٤٥

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٤٥

بنك البركة

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٤

بنك قناة السويس

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٤٥

كريدي أجريكول

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٥٥

بنك مصر

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٤

بنك القاهرة

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٤

بنك التنمية والائتمان الزراعى

 ١٨٫٣ ١٨٫٣٥

البنك الأهلي المصري

 ١٨٫٣ ١٨٫٣٥

المصرف المتحد

 ١٨٫٣ ١٨٫٤

بنك فيصل

 ١٨٫٣ ١٨٫٣٥

بنك بلوم مصر

 ١٨٫٣ ١٨٫٤

بنك الاسكندرية

 ١٨٫٣ ١٨٫٣٥
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