اجتماع جديد في أستانا بشأن سوريا بمشاركة أردنية

يشارك خبراء من الأردن والأمم المتحدة في اجتماع أستانا بشأن سوريا اليوم الإثنين، إلى جانب كل من روسيا وتركيا وإيران، لبحث مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، حسبما ...