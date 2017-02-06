أطول رحلة تجارية في العالم أقلعت من الدوحة وحطت في أوكلاند

حطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية، التى أقلعت أمس الأحد من الدوحة، فى أوكلاند الاثنين بعدما قطعت مسافة 14 ألفا و535 كيلومترا بين المدينتين فى 16 ساعة و23 دقيقة.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية فى تغريدة، بعد وصول رحلتها رقم “كيو-آر 920” إلى نيوزيلندا عند الساعة 07,25 (18,25 ت ج الاحد)، أى قبل خمس دقائق من الموعد المحدد لوصولها “هبطنا فى أوكلاند”.

وقطعت طائرة “البوينج 777-200 ال آر” عشر مناطق زمنية خلال رحلتها، وقاد الطائرة أربعة طيارين بينما كان على متنها طاقما من 15 شخصا قدموا 1100 فنجان شاى أو قهوة وألفى عبوة من المشروبات الروحية و1036 وجبة طعام خلال الرحلة.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت أن رحلة الذهاب ستستغرق 16 ساعة و20 دقيقة، بينما ستبلغ مدة رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة.

وذكر موقع “فلايت رادار 24” الالكترونى، أن هذه الرحلة هى الاطول فى تاريخ الطيران المدنى، وفى مارس الماضى، أطلقت مجموعة “طيران الامارات” رحلة الطيران الاطول فى حينها وكانت بين دبى واوكلاند ايضا حيث اجتازت الطائرة مسافة 14 الفا ومئتى كيلومتر ذهابا والمسافة نفسها ايابا.