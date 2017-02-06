كشف تقرير رسمي صدر حديثًا، أن عدد المواطنين المصنفين في عدد الأغنياء يبلغ عددهم 18.2مليون مواطن يخضع منهم 14.4 مليون مواطن بنسبة 79.16% لمنظومة دعم السلع التموينية والتى تتضمن السلع والخبز.

وأظهرت خطة الحكومة بشأن المنظومة الإلكترونية لشبكات الأمان الاجتماعي التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الشريحة الثانية التي تمثل طبقة الأغنياء بلغ عدد الأفراد فيها 18.2 مليون وعدد المستفيدين من البطاقات التموينية في هذه الشريحة 16.5 مليون مواطن بنسبة 90.50%.

كما مثلت الشريحة الثالثة الطبقة المتوسطة والتي بلغ عدد المواطنين فيها 18.2 مليون، وأن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في هذه الشريحة بلغ 16.7 مليون بنسبة 91.84%. وتوضح الدراسة أن الشريحة الرابعة تمثل فئات المواطنين القريبين من الفقر، ويبلغ عددهم 18.2 مليون مواطن، بينهم 16.9مليون يمتلكون بطاقات تموينية، بنسبة 93.1%.

وقالت الدراسة إن الشريحة الأخيرة التي تمثل طبقة أفقر الفقراء، ويبلغ عدد المواطنين فيها 18.2 مليون مواطن، بينهم 17.1 مليون يمتلكون بطاقات التموين والدعم، بما يعني أن 93.9% من هذه الشريحة لديهم بطاقات تموين.

وأظهرت أن نحو 17.6% من الدعم يذهب إلى طبقة أغنى الأغنياء، وحصلت طبقة الأغنياء على نسبة 20.2% من الدعم، والطبقة المتوسطة 20.5%، والطبقة القريبة من الفقر 20.8%، وطبقة أفقر الفقراء 20.9%. وتوضح الدراسة أن نحو 81.6 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع التموينية من أصل عدد سكان مصر البالغ أكثر من 91 مليون مواطن، بما يعادل 19.9 مليون بطاقة تموينية، إضافة إلى 1.7 مليون مواطن ضمن منظومة معاش الضمان الاجتماعي، و950 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، و1.8 مليون مواطن حالة لدى الجمعيات الخيرية منهم 1.2 مليون مستفيد من الدعم التمويني والبطاقات.