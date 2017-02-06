قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، اليوم الاثنين، إن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم الخاص بالعفو عن “المسلحين”.

وأفادت المصادر بأن الأسد مدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر في 28 يوليو/تموز 2016 إلى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2017.

الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم 11 لعام 2017، القاضي بتمديد العمل بأحكام مرسوم العفو السابق رقم 15 لعام 2016.. وذلك حتى تاريخ 30/6/2017 pic.twitter.com/nYvvMZyis1 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) ٥ فبراير، ٢٠١٧

وينص المرسوم الذي تم تمديده على “منح عفو عن كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارا من وجه العدالة، أو متوار عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء تمت مباشرة الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد”.

الـ #مرسوم 15 الممدد بمرسوم اليوم ينص على منح عفو عن كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو كان فاراً من العدالة.. متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) ٥ فبراير، ٢٠١٧

كما ينص المرسوم على منح عفو عن كامل العقوبة أيضا لكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل.

الـ #مرسوم 15 الممدد بمرسوم اليوم حتى 30/6/2017، ينص على منح عفو عن كامل العقوبة لكلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ودون أي مقابل — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) ٥ فبراير، ٢٠١٧

وجدير بالذكر أن العفو الرئاسي لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة.