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بالتفاصيل..الأسد يجدد مرسوما خاصا بالعفو عن "المسلحين"
بشار الاسد

بالتفاصيل..الأسد يجدد مرسوما خاصا بالعفو عن "المسلحين"

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:23 ص
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قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، اليوم الاثنين، إن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم الخاص بالعفو عن “المسلحين”.

وأفادت المصادر بأن الأسد مدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر في 28 يوليو/تموز 2016 إلى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2017.

وينص المرسوم الذي تم تمديده على “منح عفو عن كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارا من وجه العدالة، أو متوار عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء تمت مباشرة الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد”.

كما ينص المرسوم على منح عفو عن كامل العقوبة أيضا لكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل.

وجدير بالذكر أن العفو الرئاسي لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة.

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