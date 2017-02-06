أعلن فريق المتابعة الخاص بقضية وفاة الصحفي اليمني محمد عبده العبسي، اليوم الأحد، أن الأخير تُوفي مسموماً ومختنقاً بغاز أول أكسيد الكربون، وفق ما كشفته عملية تشريح جثته وفحص عينات من جسده.

وقال الفريق، في بيان له حسبما ورد بوكالة “الأناضول” الاخبارية: “تسلمنا أمس، من النيابة صورة من تقرير الطبيب الشرعي المكلف، وخلصت نتيجة الفحص المخبري والتقرير إلى أن وفاة العبسي (35 عاما) كانت بسبب التسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، حيث وجدت مادة (الكاربوكسي هيموغلوبين) في الدم بنسبة تشبع 65%، والتي تعتبر قاتلة”.

ودعا الفريق النيابة العامة إلى “بدء تحقيق شفاف حول ملابسات الوفاة، بما يكفل معرفة كافة الأسباب والظروف المحيطة بها”.

كما دعا إلى “استكمال التحقيقات القانونية بعد أن تمت معرفة أسباب الوفاة، وتكريم وتخليد ذكرى الفقيد والاحتفاء بسيرته باستمرار نضال اليمنيين من أجل الحقوق والحريات وإعلاء قيمتي الحقيقة والمحاسبة”.

ويتألف فريق متابعة القضية من أسرة الصحفي اليمني ونقابة الصحفيين اليمنيين وعدد من المنظمات الحقوقية.

واتهم زملاء للصحفي، على مواقع التواصل الاجتماعي، قيادات في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، بـ”اغتياله”؛ بسبب ما قالوا إنه تحقيق استقصائي كان يجريه العبسي وكشف عن فساد ضالع فيه مقربون من زعيم الجماعة.

وتوفي العبسي في العاصمة صنعاء بشكل مفاجئ، يوم 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد سنوات من العمل الصحفي الاستقصائي، الذي كشف قضايا الفساد في اليمن، وأثارت تفاصيل وفاته شكوكا حول احتمال تعرضه للقتل.