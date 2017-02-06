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الأمير هاري يتفوق على وليام في سباق العائلة الملكية (صور)
سباق العائلة الملكية البربطانية-2

الأمير هاري يتفوق على وليام في سباق العائلة الملكية (صور)

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:18 ص

شهدت العاصمة البريطانية لندن، الأحد، سباقا فريدا من نوعه، إذ كانت المشاركة فيه مقتصرة على أفراد العائلة الملكية في البلاد.

وجرى السباق في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في العاصمة البريطانية، وامتد لمسافة 50 مترا - وفقا لما نقلته سكاي نيوز .

وشارك في السباق من كل من الأمير هاري والأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، وتأتي مشاركتهم فيه للترويج لحملة للصحة العقلية.

واستطاع الأمير هاري اجتياز خط النهاية أولا وحل ثانيا الأمير وليام، وجاءت الأميرة كيت في المرتبة الأخيرة.

وفيما يلي أبرز الصور وفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية .

سباق العائلة الملكية البربطانية

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