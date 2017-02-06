يشارك خبراء من الأردن والأمم المتحدة في اجتماع أستانا بشأن سوريا اليوم الإثنين، إلى جانب كل من روسيا وتركيا وإيران، لبحث مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، حسبما ذكرت رويترز.

ومن المرتقب، أن يجتمع ممثلون عن روسيا وإيران وتركيا، في العاصمة الكازاخستانية لبحث آليات الرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، ومخرجات اجتماع أستانة الأخير.

ويأتي الاجتماع الجديد بأستانا فيما تعقد الهيئة العليا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة اجتماعها في الرياض، لبحث المشاركة في جنيف في 20 فبراير، وتشكيل وفد موحد مع الفصائل العسكرية.

وكان اجتماع أستانة الذي ضم وفدي الحكومة السورية والمعارضة، برعاية الدول الثلاث، قد أفضى إلى إنشاء آلية “ثلاثية” لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.