جلال عارف عن حادث نويبع : "لماذا لم يتم تركيب أجهزة تثبيت السرعة في كل أوتوبيسات السياحة"الإثنين، 6 فبراير 2017 07:46 ص
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الاثنين عدداً من الموضوعات منها نقد العلاقة بين الإدارة الأمريكية الجديدة وإسرائيل بشأن المستوطنات، ودور الجامعة، وكذلك حادث طلاب كلية صيدلة الإسكندرية.
ففي مقال الكاتب مكرم محمد أحمد بصحيفة “الأهرام” تحت عنوان “مجرد عتاب ناعم”، تناول الكاتب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل من نشر المزيد من المستوطنات في الضفة والقدس، باعتبارها مجرد خطر محتمل على استمرار عملية السلام، وهو تجنب الإدانة الواضحة والمباشرة لعمليات الاستيطان.
ونقل الكاتب رد فعل معظم الصحف الأمريكية التي وصفت موقف الإدارة الجديدة بأنه “مجرد عتاب ناعم!”، لأنه لم يعتبر للسلوك الإسرائيلي بوصفه عملا غير قانوني يخالف الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ويشكل عقبة رئيسية أمام جهود التسوية السلمية تغلق الطريق على حل الدولتين.
واستعرض الكاتب الجدل داخل إسرائيل حول مغزى وطبيعة التحذير الأمريكي، واعتباره تخفيفا للموقف الأمريكي الذي أدان المستوطنات على امتداد السنوات الثماني الأخيرة، أو أنه يمثل إشارة خضراء تؤكد للإسرائيليين أن الولايات المتحدة لن تتخذ أية إجراءات محددة إزاء قرار التوسع الاستيطاني، أو كونه طلقة تحذير تلزم نتينياهو مراجعة مواقفه؟!.
ويقول الكاتب “من الصعوبة بمكان اعتبار البيان الامريكى تحذيرا حقيقيا يلزم نيتانياهو وقف عمليات الاستيطان فى ظل سياسات ترامب التى لا تخفى انحيازها وتعاطفها الشديد مع إسرائيل، وثقته الشديدة فى معاونيه المعنيين بقضية الشرق الاوسط وأولهم كبير مستشاريه جراد كوشنير زوج ابنته اليهودى المحافظ الذى يفتقد اية خبرة سياسية ومع ذلك يؤكد ترامب ان عدم نجاحه فى انجاز تسوية سياسية للصراع العربى الاسرائيلى يعنى أن أحدا آخر لن يستطيع إنجاز المهمة!،ولا يعنى ذلك ان الطرق معبدة امام ترامب بما يمكنه من نقل السفارة الامريكية إلى القدس فى ظل مؤشرات مهمة تؤكد الاحتمالات المتزايدة لتصاعد أعمال العنف فى الشرق الاوسط وتقويض جهود ترامب فى الحرب على الارهاب، وان كان من المؤكد ان الكثير من ردود افعال ترامب سوف يتوقف على مدى إمكان توحيد الجهود العربية فى موقف واضح وحاسم.
أما الكاتب فهمي عنبة، فتناول في مقاله بصحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “جامعة القاهرة .. وقرارات نصَّار”، الإشادة برئيس جامعة القاهرة الدكتور جانب نصار، بوصفه يستحق هذا المنصب الرفيع لإعادة دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومثنياً على قراره بدعم المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية المجتمعية؛ التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وتسهم في طرح حلول للمشكلات التي تواجه التنمية والتقدم وبناء الوطن والإنسان المصري وهذه أهم رسائل أي جامعة.
واعتبر الكاتب أن الدولة بحاجة إلى إعادة بناء نفسها عبر المبتكرين والمفكرين في سياق إبداعي وغير تقليدي بدون روتين أو بيروقراطية، دون خشية من الصوت العالي وجماعات الضغط من المستفيدين من الوضع الراهن.
وتطرق الكاتب لاستعراض الدور الوطني التاريخي لأساتذة وعلماء وطلاب جامعة القاهرة علي مدي أكثر من 100 عام، إلى جانب الدور العلمي والمجتمعي متمثلاً في عشرات الآلاف من رسائل الدكتوراه والماجستير، والأبحاث التي تمثل إضافة في كل فروع العلم.
ورأى الكاتب أن قرارات الدكتور جابر نصار، يراها البعض صادمة، ولكنها تصحيح لأوضاع خاطئة في المجتمع، تنبع من مسؤولية مجتمعية.
واستمر كتاب الأعمدة في انشغالهم بكل ما يرتبط بالجامعة ليسطر الكاتب جلال عارف في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “عن أوتوبيس الصيدلة!”، متناولاً حادث أتوبيس طلبة صيدلة الإسكندرية في نويبع، ومعبراً عن الأسى والحزن، ومقدماً العزاء لأهلهم وزملائهم وأصدقائهم، ومعتبراً أن تلك الدماء البريئة صيحة توقظ ضمائر الجميع لسد مواطن الخلل، وتجنب المزيد من الضحايا.
وناقش الكاتب أسباب وقوع الحوادث ومنها السرعة الفائقة، واحتراق الفرامل، وحالة السيارة، وعدم معرفة السائق بجغرافية المكان والمنحنيات الخطرة علي الطريق، بوصفها مكررة مع كل حادث مأساوي من حوادث الطرق.
وطرح الكاتب تساؤلات “لماذا لم يتم تركيب أجهزة تثبيت السرعة في كل أوتوبيسات السياحة، كما وُعِدنا بعد كل حادث؟!”، مسلماً بأن الأعطال الطارئة واردة، ولكن “هل تم فحص السيارة فحصاً كاملاً ومطمئناً، قبل هذه الرحلة، وقبل كل رحلة”، وكذلك عن إمكانية وجود دليل يصحب السائق حتي يعبر هذه المنطقة، ويرشده حتي يتجنب الخطر؟!.
وقال الكاتب إن ما يطرحه يتجدد مع كل حادث ومأساة، في ظل تقاعس مسؤولين عن تنفيذ برنامج شامل وضروري يضم السلامة علي الطريق، ويفرض الرقابة علي السائقين، ويتأكد من صلاحية كل سيارة، خاصة السيارات العامة والسياحية، ولكنه (الكاتب) لا يفقد الأمل في أن يأتي اليوم الذي تتوقف فيه هذه المأساة.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"طيب مثل قلب سحابة” مختارات شعرية لإبراهيم نصر الله
صدر حديثا عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بعنوان “طيب مثل قلب سحابة: مختارات شعرية” ضمت مجموعة كبيرة من القصائد ...Mon, 06 Feb 2017 00:32:40 GMT
-
متصلة لأديب:"أنت علي قائمة الاغتيالات".. والأخير يرد
حذرت متصلة الإعلامي عمرو أديب، من وجوده على قائمة اغتيالات تستهدفه، قائلة إنها رأت مستندات تؤكد ذلك. ورد الإعلامي خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “أون ...Mon, 06 Feb 2017 04:25:04 GMT
-
الشوط الأول.. الفراعنة يروضون الأسود بهدف النني - محيط - Moheet
انتهي الشوط الاول لنهائي كأس الأمم الأفريقية في نسخته الحادية والثلاثين بين مصر والكاميرون بهدف دون رد في المباراة المقامة حالياً بملعب الصداقة بليبرافيل ...Sun, 05 Feb 2017 20:07:20 GMT
-
توقعات بخفض جديد لأسعار الحديد بوصول المستورد
قادت مجموعة حديد عز سلسلة تخفيضات أسعار طن الحديد فى السوق المحلية الأيام الماضية، بعد خفض سعر الطن مرتين خلال ثلاثة أيام بقيمة 720 جنيها للطن ليسجل 9 آلاف جنيه تسليم ...Sun, 05 Feb 2017 21:18:32 GMT
-
أبودومة: وزير الصحة استجاب لـ4 طلبات لنا
أوضح الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أنهم اجتمعوا مع وزير الصحة، وقدموا له 4 طلبات وتم الاستجابة لهم. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في ...Sun, 05 Feb 2017 21:39:38 GMT
-
إعلامي: الفراعنة أبطال و"فرفروا في الأخر"
علق الإعلامي محمد على خير، على خسارة مصر أمام الكاميرون فى نهائي كأس أفريقيا موضحا أن “اللاعبين لم يقصروا فى الأداء، ومش كل بطولة لازم ناخدها”، مناشدًا الرئيس عبد ...Sun, 05 Feb 2017 21:39:38 GMT
-
أبو تريكة يوجه رسالة للمنتخب المصري
وجّه نجم الكرة المصرية الأسبق والنادى الأهلى محمد أبو تريكة، الشكر للاعبى المنتخب الوطنى، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الكاميرونى بهدفين مقابل هدف، فى نهائى كأس ...Sun, 05 Feb 2017 21:39:38 GMT
-
مصر تتوج بهذا الكأس في نهائي أفريقيا
فاز المنتخب المصري بجائزة الروح الرياضية واللعب النظيف، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا التي اختتمت فعاليتها اليوم، الأحد بالجابون. وخسر منتخب الفراعنة من ...Sun, 05 Feb 2017 22:42:30 GMT