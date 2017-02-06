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لجنة الشباب بالنواب : تكريم المنتخب الوطني بالبرلمان وسنسانده حتى الوصول لكأس العالم
منتخب مصر

لجنة الشباب بالنواب : تكريم المنتخب الوطني بالبرلمان وسنسانده حتى الوصول لكأس العالم

الإثنين، 6 فبراير 2017 07:41 ص
أ ش أ

قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فرج عامر، أن اللجنة ستستقبل لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني داخل البرلمان، لتكريمهم نيابة عن الشعب المصري، مؤكداً أن اللجنة ستساند مسيرة المنتخب للوصول لكأس العالم.

وجه عامر - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - رسالة تحية وتقدير لجميع لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني على الأداء البطولي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن ضياع اللقب لا يحرم هذا الفريق فرحة تقدير الشعب المصري له.

وكان المنتخب الوطني خسر نهائي بطولة الأمم الإفريقية أمس أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

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