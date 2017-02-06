أكد الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء أنه تم التعرف على أسماء المتوفين الأربعة الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب اتوبيس شرق الدلتا رقم 96 عام قليوبية المتجه من الطور إلى بنها على طريق أبوزنيمه – رأس سدر وهم أحمد السيد موسى 21 عاما و3 من أسرة واحدة هم جمال فتحي اسماعيل 59 عاما وزوجته نجلاء السيد إبراهيم وابنه خالد جمال فتحي 14 عاما .

ومن جانبه، أكد محمد خضر مدير مكتب شركة شرق الدلتا بالطور أن سائق الاتوبيس ويدعي خالد عبدالخالق من السائقين المتميزين بالشركة ومشهود له بالكفاءة ويعمل على خط جنوب سيناء منذ حوالي 25 عاما وهو مصاب في الحادث ويتلقى العلاج في مستشفى رأس سدر مع باقي المصابين .

وكان الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء قد تلقى بلاغا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب اتوبيس رقم 96 عام قليوبية وذلك على طريق أبوزنيمه – رأس سدر على بعد 30 كيلومترا من أبوزنيمه تجاه رأس سدر مما أدى لوفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وقد انتقل على الفور إلى موقع الحادث فريق طبي من مديرية الصحة بجنوب سيناء برئاسة الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بالمديرية لعلاج المصابين في موقع الحادث ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.

وأكد محفوظ أنه تم نقل 11 مصابا إلى مستشفى رأس سدر لتلقي العلاج، موضحا أن معظم الحالات متوسطة وبسيطه، وأشار إلى انتقال 30 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.