ننشر أسماء المتوفين في حادث انقلاب اتوبيس على طريق أبوزنيمه - رأس سدرالإثنين، 6 فبراير 2017 07:37 ص
أكد الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء أنه تم التعرف على أسماء المتوفين الأربعة الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب اتوبيس شرق الدلتا رقم 96 عام قليوبية المتجه من الطور إلى بنها على طريق أبوزنيمه – رأس سدر وهم أحمد السيد موسى 21 عاما و3 من أسرة واحدة هم جمال فتحي اسماعيل 59 عاما وزوجته نجلاء السيد إبراهيم وابنه خالد جمال فتحي 14 عاما .
ومن جانبه، أكد محمد خضر مدير مكتب شركة شرق الدلتا بالطور أن سائق الاتوبيس ويدعي خالد عبدالخالق من السائقين المتميزين بالشركة ومشهود له بالكفاءة ويعمل على خط جنوب سيناء منذ حوالي 25 عاما وهو مصاب في الحادث ويتلقى العلاج في مستشفى رأس سدر مع باقي المصابين .
وكان الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء قد تلقى بلاغا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب اتوبيس رقم 96 عام قليوبية وذلك على طريق أبوزنيمه – رأس سدر على بعد 30 كيلومترا من أبوزنيمه تجاه رأس سدر مما أدى لوفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
وقد انتقل على الفور إلى موقع الحادث فريق طبي من مديرية الصحة بجنوب سيناء برئاسة الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بالمديرية لعلاج المصابين في موقع الحادث ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.
وأكد محفوظ أنه تم نقل 11 مصابا إلى مستشفى رأس سدر لتلقي العلاج، موضحا أن معظم الحالات متوسطة وبسيطه، وأشار إلى انتقال 30 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"طيب مثل قلب سحابة” مختارات شعرية لإبراهيم نصر الله
صدر حديثا عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بعنوان “طيب مثل قلب سحابة: مختارات شعرية” ضمت مجموعة كبيرة من القصائد ...Mon, 06 Feb 2017 00:32:40 GMT
-
الشوط الأول.. الفراعنة يروضون الأسود بهدف النني - محيط - Moheet
انتهي الشوط الاول لنهائي كأس الأمم الأفريقية في نسخته الحادية والثلاثين بين مصر والكاميرون بهدف دون رد في المباراة المقامة حالياً بملعب الصداقة بليبرافيل ...Sun, 05 Feb 2017 20:07:20 GMT
-
متصلة لأديب:"أنت علي قائمة الاغتيالات".. والأخير يرد
حذرت متصلة الإعلامي عمرو أديب، من وجوده على قائمة اغتيالات تستهدفه، قائلة إنها رأت مستندات تؤكد ذلك. ورد الإعلامي خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “أون ...Mon, 06 Feb 2017 04:25:04 GMT
-
توقعات بخفض جديد لأسعار الحديد بوصول المستورد
قادت مجموعة حديد عز سلسلة تخفيضات أسعار طن الحديد فى السوق المحلية الأيام الماضية، بعد خفض سعر الطن مرتين خلال ثلاثة أيام بقيمة 720 جنيها للطن ليسجل 9 آلاف جنيه تسليم ...Sun, 05 Feb 2017 21:18:32 GMT
-
أبودومة: وزير الصحة استجاب لـ4 طلبات لنا
أوضح الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أنهم اجتمعوا مع وزير الصحة، وقدموا له 4 طلبات وتم الاستجابة لهم. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في ...Sun, 05 Feb 2017 21:39:38 GMT
-
إعلامي: الفراعنة أبطال و"فرفروا في الأخر"
علق الإعلامي محمد على خير، على خسارة مصر أمام الكاميرون فى نهائي كأس أفريقيا موضحا أن “اللاعبين لم يقصروا فى الأداء، ومش كل بطولة لازم ناخدها”، مناشدًا الرئيس عبد ...Sun, 05 Feb 2017 21:39:38 GMT
-
أبو تريكة يوجه رسالة للمنتخب المصري
وجّه نجم الكرة المصرية الأسبق والنادى الأهلى محمد أبو تريكة، الشكر للاعبى المنتخب الوطنى، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الكاميرونى بهدفين مقابل هدف، فى نهائى كأس ...Sun, 05 Feb 2017 21:39:38 GMT
-
مصر تتوج بهذا الكأس في نهائي أفريقيا
فاز المنتخب المصري بجائزة الروح الرياضية واللعب النظيف، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا التي اختتمت فعاليتها اليوم، الأحد بالجابون. وخسر منتخب الفراعنة من ...Sun, 05 Feb 2017 22:42:30 GMT