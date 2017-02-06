وزير مغربي: بلادي لن تعترف أبدا بـ"الجمهورية الصحراوية"الإثنين، 6 فبراير 2017 07:30 ص
أعلن الوزير المنتدب في الخارجية المغربية ناصر بوريطة ان المغرب الذي انضم مجددا الى الاتحاد الافريقي اخيرا “لن يعترف ابدا” بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية”.
وقال بوريطة في مقابلة الاحد مع موقع “لو ديسك” الاخباري “لا يعترف المغرب ولن يعترف ابدا بهذا الكيان المزعوم، ليس ذلك فقط، بل سيكثف الجهود ليجعل الاقلية الصغيرة من الدول وخصوصا الافريقية التي لا تزال تعترف (بالجمهورية الصحراوية) تغير موقفها انسجاما مع الشرعية الدولية والحقائق الجيوسياسية”.
واكد ان “عودة المغرب الى الاسرة المؤسساتية القارية لن تبدل في شيء مواقفنا الراسخة في ما يتعلق بان الصحراء جزء من المغرب”.
وانضم المغرب مجددا الى الاتحاد الافريقي الاثنين خلال قمة اديس ابابا بعدما ايد 39 رئيس دولة من اصل 54 هذه العودة.
وكانت الرباط انسحبت من المنظمة في 1984 احتجاجا على انضمام “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي اعلنتها جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية الى الاتحاد.
وخلال قمة اديس بابا، حاولت الجزائر وجنوب افريقيا، ابرز داعمتين للبوليساريو، الحؤول دون عودة المغرب.
وقال مصدر دبلوماسي كبير لفرانس برس ان “داعمي البوليساريو قاموا بكل شيء طوال اشهر لمنع عودتنا، حتى اللحظة الاخيرة”، معتبرا “انهم يسعون اليوم الى اظهار هذا الفشل في مظهر النجاح”.
وتؤكد البوليساريو وداعموها ان عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي توازي اعترافا بحدود الجمهورية الصحراوية.
ورد بوريطة ان هذا الامر “لا معنى له في القانون الدولي وممارسات الدول”، لافتا الى ان الاعتراف ببلد “هو عمل حر وسيادي” من جانب دولة ما.
وقال “ان عضوية دولة في مؤسسة دولية في حضور كيان غير معترف به لا تعني اعترافا من جانب الدولة بهذا الكيان”.
واضاف “هكذا، فان القسم الاكبر من الدول العربية” اضافة الى ايران والتي تشغل مقاعد في الامم المتحدة في حضور اسرائيل “لا تعترف” بالدولة العبرية، متسائلا “هل تعترف الجزائر باسرائيل لمجرد انها عضو في الامم المتحدة الى جانبها؟”.
من جهته، اوضح المصدر الدبلوماسي ان مشكلة “الجمهورية الصحراوية ليست فقط مع المغرب، بل مع ثلثي الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي والتي لا تعترف بهذا الكيان”.
واضاف ان “هذا الوضع غير الطبيعي تم كشفه اليوم، ان عودة المغرب هي تحد مباشر لوجود البوليساريو داخل الاتحاد الافريقي”.
واكد المصدر “المغرب سيظل مستنفرا لنزع الشرعية عن الجمهورية الصحراوية. سيقوم بذلك في الاطار الثنائي كما قام به حتى اليوم” من دون تفاصيل اضافية.
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