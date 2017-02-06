قنديل: توقيع كشف فيروس سى على 4 ملايين مواطن بالصعيدالإثنين، 6 فبراير 2017 06:45 ص
قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان ، على أن الوزارة ستقوم خلال هذا العام بفحص نحو 4 ملايين مواطن فى 9 محافظات بالصعيد لبيان مدى إصابتهم بفيروس سى، لافتا إلى أن تكلفة الفحص تتحملها الوزارة من خلال قرض صندوق البنك الدولى، حيث سيتم الكشف على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ 18 عامًا، لافتا إلى أن من يثبت إصابته بالفيروس سيتم علاجه مجانا بمراكز الفيروسات الكبدية بالوزارة.
وأضاف قنديل، أن المسح بدأ فى محافظة المنيا، وسينطلق فى محافظات “بنى سويف والفيوم وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر والجيزة” على التوالى، لافتًا إلى أنه بحلول شهر إبريل ستكون جميع قرى محافظات الصعيد الـ 9 يجرى فيها المسح، موضحًا أن معدلات انتشار فيروس سى فى محافظات الدلتا أعلى من محافظات الصعيد، مؤكدًا أن المحافظات الحدودية تنخفض فيها نسب الإصابة بشكل كبير، وأن معدل انتشار الفيروس فى القرى أكبر من الحضر، وأنه منتشر فى الرجال أكثر من السيدات.
وأشار رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إلى أن 46 ألف من العاملين بالوزارة خضعوا للفحص حتى الآن، وأنه من المستهدف فحص 550 ألف عامل بنهاية شهر يونيو 2017، مؤكدًا على أن وزارة الصحة تتعاون مع منظمة الصحة العالمية حاليا فى إجراء بحث للكشف عن معدلات “الحقن الآمن” بمصر، حيث يشمل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، كما أن وزارة الصحة تستخدم سرنجات ذاتية التدمير فى التطعيمات، وأن الحقن فى التطعيمات يمثل 15 % من الحقن القومى، وأن الحقن الآمن يحمى من انتقال فيروس سى، لافتًا إلى أن الوزارة توفر كميات كبيرة من الحقن ذاتية التلف، منعا لإعادة استخدامها مرة أخرى، مع توفير كافة أنواع التطعيمات من سن يوم وحتى عام ونصف بمنافذ الوزارة.
ويشار إلى أنه تم علاج 914 ألف مريض من فيروس سى بالجمهورية خلال الفترة من أكتوبر عام 2014 حتى ديسمبر 2016 بعقاقير مصرية بجودة أمريكية كسوفالدى ماجيكبوفير الذى يوزع فى مصر حاليا وداخل منافذ وزارة الصحة.
كما أن عدد المرضى الذين قاموا بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال نفس الفترة بلغ مليون و542 ألفا و154 مريضا حتى الآن.
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