قاتل والده بالمقطم للنيابة:"لست نادما"الإثنين، 6 فبراير 2017 06:41 ص
أدلى الطالب المتهم بقتل والده بالمقطم باعترافات مثيرة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، حيث أكد أن السبب الحقيقى وراء ارتكابه الواقعة، هو اكتشافه أن والده كان يقوم بتصوير مقاطع فيديو لوالدته أثناء معاشرته لها، وعندما انفصلا عن بعضهما هددها بنشر مقاطع الفيديو على يوتيوب، مقابل تنازلها عن المؤخر وبعض الممتلكات الخاصة بها .
وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة أن والده كان يسيئ معاملته، وتوعده بحرمانه من الميراث، مشيرا إلى أنه علم بزواج والده من امرأة أخرى بعد طلاق والدته.
وأوضح المتهم أنه قرر أن ينتقم لوالدته ويحفظ حقه بالميراث، حيث جهز خطة للتخلص من والده قبل أن ينفذ وعده له بحرمانه من الميراث، وحتى لا ينفذ تهديده لوالدته ويفضحه أمام أصدقائه، وأكد المتهم أنه اتفق مع اثنين من أصدقائه لمساعدته فى التخلص من والده مقابل نصف مليون جنيه .
وأضاف المتهم أنه تنفيذا لذلك أحضر المتهم الثانى “صديقه” مفكا احتفظ به، وسلاحا أبيض “مطواة” قام بتسليمها للأول و2 شال لإخفاء معالم وجهيهما، واتفقا مع الثالث على توصيلهما مقابل مبلغ 150 جنيها عقب إيهامه بتوجههما لدائرة القسم لإنهاء خلافات مالية دون الإفصاح عن نيتهما الحقيقية فى التخلص من المجنى عليه، وانتظرا بالقرب من مكان الواقعة لحين وصوله عاقدين العزم على التخلص منه بمدخل العقار إلا أنهم فوجئوا بحضوره وبصحبته الخفير.
وذكر المتهم الرئيسى أنه انتظر بصحبة صديقه دخول المجنى عليه للشقة سكنه، ثم صعدا وقاما بتقييد حركة الخفير، وأحدث الأول إصابته بجرح ذبحى بالرقبة، وقام الثانى بالتعدى عليه بالمفك محدثين ما به من إصابات، وعقب قيام زوجة المجنى عليه بفتح باب الشقة دلف الأول وتوجه إلى المجنى عليه وتعدى عليه بالسلاح الأبيض حيازته، محدثا ما به من إصابات التى أودت بحياته، بينما انتظر الثانى مقيدا الخفير لمنعه من التحرك، ثم فرا هاربين بالسيارة قيادة الثالث، وتوجهوا لمسكن المتهم الثانى وقاما بتنظيف ملابسهما الملوثة بالدماء واستبدالها بملابس أخرى، ودفع مبلغ 150 جنيها للثالث مقابل التوصيل.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"طيب مثل قلب سحابة” مختارات شعرية لإبراهيم نصر الله
صدر حديثا عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بعنوان “طيب مثل قلب سحابة: مختارات شعرية” ضمت مجموعة كبيرة من القصائد ...Mon, 06 Feb 2017 00:32:40 GMT
-
الشوط الأول.. الفراعنة يروضون الأسود بهدف النني - محيط - Moheet
انتهي الشوط الاول لنهائي كأس الأمم الأفريقية في نسخته الحادية والثلاثين بين مصر والكاميرون بهدف دون رد في المباراة المقامة حالياً بملعب الصداقة بليبرافيل ...Sun, 05 Feb 2017 20:07:20 GMT
-
متصلة لأديب:"أنت علي قائمة الاغتيالات".. والأخير يرد
حذرت متصلة الإعلامي عمرو أديب، من وجوده على قائمة اغتيالات تستهدفه، قائلة إنها رأت مستندات تؤكد ذلك. ورد الإعلامي خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “أون ...Mon, 06 Feb 2017 04:25:04 GMT
-
توقعات بخفض جديد لأسعار الحديد بوصول المستورد
قادت مجموعة حديد عز سلسلة تخفيضات أسعار طن الحديد فى السوق المحلية الأيام الماضية، بعد خفض سعر الطن مرتين خلال ثلاثة أيام بقيمة 720 جنيها للطن ليسجل 9 آلاف جنيه تسليم ...Sun, 05 Feb 2017 21:18:32 GMT
-
أبودومة: وزير الصحة استجاب لـ4 طلبات لنا
أوضح الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أنهم اجتمعوا مع وزير الصحة، وقدموا له 4 طلبات وتم الاستجابة لهم. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في ...Sun, 05 Feb 2017 21:39:38 GMT
-
إعلامي: الفراعنة أبطال و"فرفروا في الأخر"
علق الإعلامي محمد على خير، على خسارة مصر أمام الكاميرون فى نهائي كأس أفريقيا موضحا أن “اللاعبين لم يقصروا فى الأداء، ومش كل بطولة لازم ناخدها”، مناشدًا الرئيس عبد ...Sun, 05 Feb 2017 21:39:38 GMT
-
أبو تريكة يوجه رسالة للمنتخب المصري
وجّه نجم الكرة المصرية الأسبق والنادى الأهلى محمد أبو تريكة، الشكر للاعبى المنتخب الوطنى، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الكاميرونى بهدفين مقابل هدف، فى نهائى كأس ...Sun, 05 Feb 2017 21:39:38 GMT
-
مصر تتوج بهذا الكأس في نهائي أفريقيا
فاز المنتخب المصري بجائزة الروح الرياضية واللعب النظيف، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا التي اختتمت فعاليتها اليوم، الأحد بالجابون. وخسر منتخب الفراعنة من ...Sun, 05 Feb 2017 22:42:30 GMT