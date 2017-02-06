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مصرع 4 ركاب وإصابة 11 في انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء
انقلاب اتوبيس بطريق راس غارب ـ الزعفرانة ـ حافلة ـ حادث

مصرع 4 ركاب وإصابة 11 في انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

الإثنين، 6 فبراير 2017 06:33 ص


لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في انقلاب أتوبيس تابع لشركة “شرق الدلتا للنقل” على طريق “أبو زنيمة - رأس سدر”.

وانتقلت سيارت الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، بالإضافة إلى فريق طبي من مديرية الصحة بجنوب سيناء؛ لعلاج المصابين في موقع الحادث، ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.

يشار إلى أن الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تلقى إخطارًا من مرفق الإسعاف مفاده انقلاب الأتوبيس رقم 96 عام القليوبية، على طريق “أبو زنيمة – رأس سدر” على بعد 30 كيلومترا من مدينة أبو زنيمة باتجاه رأس سدر، مما أدى لوفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وأكد الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى رأس سدر، مضيفا أن معظم المصابين إصاباتهم بسيطة ومتوسطة.

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