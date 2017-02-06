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وزير الرياضة السابق: يجب تكريم لاعبي المنتخب
طاهر أبو زيد

وزير الرياضة السابق: يجب تكريم لاعبي المنتخب

الإثنين، 6 فبراير 2017 06:23 ص


أكد طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق، عضو مجلس النواب، “إن المنتخب المصري هو الوحيد الممثل للعرب في نهائي أمم أفريقيا”.

وأردف “أبو زيد” في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، أن هدف اللاعب محمد النني منح لاعبي المنتخب ثقة كبيرة وإحساسا بأن البطولة أصبحت في أيديهم، وظهر ذلك جليا في أدائهم خلال الشوط الثاني.

وتابع “أبو زيد”: «ما قام به لاعبو المنتخب ملحمة وطنية، ويجب تكريمهم باعتبارهم نماذج للوطنية المصرية وأثبتوا أن من يرتدي تي تيشيرت مصر جدير به؛ فخاضوا 6 مباريات في أقل من 20 يوما بنجاح، ويجب على كل مصري أن يكون فخورا بالمنتخب؛ لأنه كان منافسا قويا»، متابعا «الملاعب كانت سيئة، لكن لاعبي مصر تفوقوا على أنفسهم، وخسروا بشرف، والمنتخب استطاع تعزيز مشاهد الانتماء».

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