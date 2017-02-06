السفير البريطاني في القاهرة:"ياريت منتخب إنجلترا يبقى زي الفراعنة"الإثنين، 6 فبراير 2017 06:19 ص
عبر السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون، عن حزنه لخسارة المنتخب المصري أمام منتخب الكاميرون في نهائي بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، وفقدانه لقب بطولة الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى فوز المنتخب المصري حتى ينام المصريون سعداء.
وتابع السفير البريطاني في تصريحات لشاشة أون سبورت، من داخل أحد الكافيهات بالجيزة، أنه رغم خسارة المنتخب المصري، إلا أنه يدعو الشعب المصري للفخر بلاعبي المنتخب المصري، فتأهله للمباراة النهائية إنجاز بكل المقاييس، وداعب الجماهير المصرية قائلًا: “ياريت منتخب إنجلترا يبقى زي منتخبكم ويصل لنهائي بطولة أوروبا”.
وأكمل كاسوان، أن منتخب مصر أصبح لديه جيل جديد من اللاعبين الأبطال، قادر على تحقيق طموحات المصريين في البطولات المقبلة، مشيرًا إلى أنه متفائل بتهنئة المصريين في الصيف المقبل بالتأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.
وعن أفضل اللاعبين في المنتخب المصري الذي يتمنى انضمامهم للدوري الإنجليزي، قال السفير البريطاني: “أتمنى أن أرى محمد صلاح لاعبًا بأحد الأندية الإنجليزية”.
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