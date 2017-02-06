أكدت الفنانة رجاء الجداوي، إن خسارة المنتخب الوطني أمام الكاميرون لا تعتبر هزيمة، ويجب أن يتقبل المصريون نتيجة المباراة.

وأردفت خلال مشاركتها في تقديم برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”،: “الكرة غدارة وخاينة، ولازم نحيي الفريق النهارده، لأننا كسبنا فريق كبير”.

وكانت مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الكاميروني، انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب دانجوندجي، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.