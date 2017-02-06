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متصلة لأديب:"أنت علي قائمة الاغتيالات".. والأخير يرد
عمرو أديب

متصلة لأديب:"أنت علي قائمة الاغتيالات".. والأخير يرد

الإثنين، 6 فبراير 2017 06:10 ص

حذرت متصلة الإعلامي عمرو أديب، من وجوده على قائمة اغتيالات تستهدفه، قائلة إنها رأت مستندات تؤكد ذلك.

ورد الإعلامي خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، قائلا: “عارف إني على قائمة الاغتيالات، وعلى قوائم كمان، وبشوف المستندات وكل حاجة، بس ربنا هو الحامي”.

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