حذرت متصلة الإعلامي عمرو أديب، من وجوده على قائمة اغتيالات تستهدفه، قائلة إنها رأت مستندات تؤكد ذلك.

ورد الإعلامي خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، قائلا: “عارف إني على قائمة الاغتيالات، وعلى قوائم كمان، وبشوف المستندات وكل حاجة، بس ربنا هو الحامي”.