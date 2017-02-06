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"أيام الفيروز" باكورة إصدارات الدار المصرية الإماراتية
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"أيام الفيروز" باكورة إصدارات الدار المصرية الإماراتية

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:03 ص
وكالات - أ ش أ

أصدرت الأديبة والسفيرة هويدا عطا كتاب السيرة الذاتية للشاعر والفنان الإماراتى الشهير جمعة الفيروز “أيام الفيروز.. حكاية حب”، والذى يحكى قصة حب مصرية إماراتية واقعية رائعة، كأول انطلاقة لمنشورات الدار المصرية الإماراتية والتى ترأس مجلس إدارتها من أجل توطيد وتوثيق العلاقات الثقافية بين الدولتين وتبادل النشر لأهم الكتاب والمبدعين.

وقالت هويدا عطا: “أهنئ نفسي والقائمين على الدار بهذه الانطلاقة الجديدة لعلها تصبح بصمة جديدة مفيدة على ساحة الخارطة الثقافية العربية، لما ستتناوله من فكرة جديدة بعالم النشر والإبداع، أتمنى التوفيق للجميع وتفعيل كل ماهو إيجابي ومفيد”.

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