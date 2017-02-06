5 وصفات طبيعية تحارب تساقط الشعر

في كل فصل خريف تلاحظين أن شعرك يتساقط أكثر من المعتاد، وهو أمر طبيعي للغاية، لكنه يظل مقلقاً بالنسبة لغالبية النساء، لذلك هناك بعض الوسائل الطبيعية للمساعدة في ...