التقى اللواء حسن خلاف المشرف العام على جناح جمهورية مصر العربية ضيف شرف المهرجان الوطني السعودي للتراث والثقافة “جنادرية 31” والمقام حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، بمقر الجناح المصري، المشرف العام على ملتقى “رواد ومواهب” السعودي الدكتور محسن الشيخ آل حسان، وكوكبة من أعضاء الملتقى، حيث اصطحابهم في جولة متكاملة على مقتنيات مصر الكنانة من ثقافة وتراث وصناعات وفنون.

وقال اللوء خلاف، في تصريح عقب اللقاء، “لقد تشرفنا باستقبال الأشقاء من ملتقى رواد ومواهب السعودي في جناح مصر بالجنادرية، وقد كانت الزيارة عبارة عن تأكيد محبة الشعب السعودي المضياف لشعب مصر العريق”.

ومن جانبه، قال المشرف العام على الملتقى، “لا أستطيع أن أصف سعادتي وزملائي في (رواد ومواهب) ونحن نقوم بتلك الجولة الثقافية التراثية الفنية في معرض (أم الدنيا) مصر وإطلاعنا على حضارة مصر وثقافتها وفنونها”، داعيًا جميع زوار “الجنادرية 31” إلى زيارة جناح مصر ليشاهدوا تاريخ الحضارات والثقافات والفنون المصرية العريقة.