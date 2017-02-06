بحضور الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة انطلقت فعاليات مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الثالثة عشرة تحت شعار “القصيدة الشعبية .. وجدان أمة” مساء أمس الأحد الموافق بقصر الثقافة بالشارقة

بدأ الافتتاح بلوحة استعراضية شعبية ،ثم فقرة “مجاراة شعرية” قدمها طلاب من مدارس الشارقة، ثم ألقى الشاعر راشد شرار كلمة الافتتاح، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرواد المكرمين.

وقام حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتكريم الشاعر علي بن بخيت العميمي واستلمها نيابة عنه الاستاذ سلطان العميمي عضو لجنة تحكيم شاعر المليون، كما تم تكريم الشاعر محمد هاشم الشريف والشاعرة الاماراتية كلثم العبدالله.