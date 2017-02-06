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"طيب مثل قلب سحابة” مختارات شعرية لإبراهيم نصر الله
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"طيب مثل قلب سحابة” مختارات شعرية لإبراهيم نصر الله

الإثنين، 6 فبراير 2017 02:28 ص
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صدر حديثا عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بعنوان “طيب مثل قلب سحابة: مختارات شعرية” ضمت مجموعة كبيرة من القصائد المختلفة للشاعر منتقاة من دواوينه الشعرية.

يذكر أن إبراهيم نصر الله ، كاتب و شاعر و أديب من مواليد عمّان، الأردن، عام 1954م من أبوين فلسطينيين.
تحظى أعماله بترجمات إلى لغات مختلفة، درس نصر الله في مدارس وكالة الغوث في مخيم الوحدات، حصل على دبلوم تربية وعلم نفس من مركز تدريب عمان لإعداد المعلمين في عمان عام 1976م. غادر إلى السعودية حيث عمل مدرساً لمدة عامين 1976-1978م، عمل في الصحافة الأردنية. ومؤسسة عبد الحميد شومان، تفرغ بعد ذلك للكتابة. وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين، واتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

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