شهدت سرايا 3 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 48 حفل توقيع المجموعة القصصية “الأنثى السندباد” للكاتبة سمية سليمان.

تقول سليمان أن المجموعة القصصية تتناول رحلة الأنثى السندباد من البر للبحر ، وكل قصة فيها تحمل في طياتها مزيج من الخيال والواقع والشاعرية الرومانسية.حيث تنتقل الأحداث بانسيابية من تصوير مشهد واقعي لتأخدنا الي عالم الخيال والأحلام ، فيها يتدرج تفاعل مشاعر أبطال قصصها من منطقة الألم والتفاؤل والفقد والبحث الي وحدة الوجود ، الفرح الدائم بالوصول الي الحقيقة والتي تظهر جليه في البحر الأوسع ...حيث تصل البطلة ( ليلي) الي التناغم مع مكونات البحر فتراها الأسماك وتنبهر بلون فستانها.

وحول سبب تسمية المجموعة القصصية بالانثي السندبادتقول الكاتبة:” الانثى معني باطني جميل وعميق في شكل الدور البيولوجي. ..فهو معني قبل كونه تشكل في قالب فيزيائي ودور فيزيائي لها علي الأرض. ... وعندما عارضت المجتمع وتمردت لتصبح سندباد مثل الرجل وترحلت في بقاع الأرض ،أدركت كنهها ومن هي ، وجدت أنها أنثي ولكن بعد رحلة المقاومة والتمرد والصراع مع الرجل ونفسها. .أصبحت الانثي السندباد.” .

مضيفة ” أن الانثي عندما تنضج تدرك مكوناتها ثم إن هبت رياح العقل والحكمة. .دخلت لمناطق أعمق في ذاتها لكن في رحلة الانثي السندباد حدث العكس. ..كانت رحلات فكرية ومنطقية وادراكات غيبية وشطاحات روحية أدركت بعد كل هذة الرحلات ..التكوين الأنثوي الرائع! عندما ستذبل الأنوثة بأقبال الخريف ستظل الانثي السندباد مفعمة بالتفاصيل المغرية ستبقى للأبد لانها في الحضور ظاهرة باطنه”.

جدير بالذكر، الكاتبة سمية سليمان شاعرة وقاصة مصرية من مواليد مدينة أبوظبي، نالت درجة الماجستير في الميكروبيولوجي من جامعة الإمارات ، وتعمل بتدريس العلوم الطبيعية لم تنسها دراساتها العلمية شغفها بالأدب والفن فكتبت القصة القصيرة وقصيدة النثر ولها محاولات في الفن التشكيلي. ولقد نشرت العديد من نتاجها في الصحف والمجلات العربية الورقية والألكترونية.

والتحقت باتحاد الأدباء والكتاب في الإمارات سنة 2007. كما لها اهتمامات بفلسفة الديانات وعلوم الطاقة والميتافيزيقيا. وتعد “الأنثى السندباد” مجموعتها القصصية الأولى.