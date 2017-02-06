فاز المنتخب المصري بجائزة الروح الرياضية واللعب النظيف، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا التي اختتمت فعاليتها اليوم، الأحد بالجابون.

وخسر منتخب الفراعنة من الكاميرون بنتيجة 1-2 في المباراة النهائية للبطولة اليوم، بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، ليحقق المنتخب الكاميروني لقب البطولة الإفريقية الخامس بعد غياب 15 عاما.

وتسلم الحارس المخضرم عصام الحضري أكبر اللاعبين المشاركين سنا في البطولة الإفريقية الحالية بسن 44 عاما، وقائد الفراعنة، كأس اللعب النظيف للبطولة القارية.