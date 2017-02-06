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كوبر يوجه رسالة للمصريين
الارجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر‎

كوبر يوجه رسالة للمصريين

الإثنين، 6 فبراير 2017 12:13 ص
محيط

وجه هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري رسالة اعتذار للشعب المصري خسارة الفراعنة لقب بطولة الأمم الإفريقية، إثر هزيمته أمام الكاميرون فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.
وقال كوبر فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: “أعتذر للشعب المصرى لأننى تسببت فى أحزانهم بسبب خسارة اللقب الإفريقى”.
وأضاف أنّه كان يتمنى الفوز وإسعاد الملايين إلا أنّ التوفيق لم يكن حليفه فى المباراة النهائية، متابعًا: “أنا حزين أكثر من المصريين أنفسهم”.

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