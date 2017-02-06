حدث في مثل هذا اليوم 6 فبراير .. المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغدادالإثنين، 6 فبراير 2017 11:40 ص
1258 - المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغداد ويقتلون الخليفة المستعصم بالله إيذانًا بزوال الخلافة العباسية في بغداد.
1778 - التوقيع على التحالف العسكري الأمريكي/الفرنسي بعد أن دعمت فرنسا المستعمرات الثلاث عشر الأمريكية خلال حرب استقلالها ضد المملكة المتحدة، وقام بتوقيع التحالف كل من من الجانب الأمريكي بنجامين فرانكلين ومن الجانب الفرنسي لويس السادس عشر.
1817 - القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.
1819 - السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة.
1820 - جمعية الاستعمار الأمريكية ترسل أول 86 أمريكي أسود لإنشاء مستعمرة فيما أصبح لاحقًا يعرف باسم ليبيريا وذلك في بداية موجة لإعاده السود لأفريقيا.
1840 - نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.
1922 - التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.
1952 - الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.
1974 - مجموعة من المسلحين الفلسطينيين يحتلون السفارة اليابانية في الكويت ويحتجزون السفير وأربعة من الدبلوماسيين ومستشار نفطي ياباني و11 موظفًا.
1984 - بداية احداث ما يعرف بانتفاضة 6 شباط في لبنان بين الاحزاب الوطنية (حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة الناصريين المستقلين - المرابطون، الأحزاب اليسارية) ضد جيش أمين الجميل أو ما اصطلح على تسميته بالجيش الفئوي والتي انتهت بالسيطرة على غرب بيروت بيد الاحزاب الوطنية وانقسام الجيش.
1996 - سقوط طائرة ركاب تركية من طراز بوينغ في المحيط الأطلسي ومقتل جميع ركابها وطاقمها.
1998 - “مطار واشنطن الدولي” يتحول اسمه رسميًا إلى “مطار رونالد ريغان”.
2004 - تفجير إنتحاري داخل قطار المترو بموسكو يودي بحياة 40 راكب وجرح أكثر من 150، وقد تبنى الإنفصاليون الشيشانيون الهجوم.
2006 -الأونروا تقرر إيقاف تزويد قطاع غزة بالمعونات الإنسانية بعد أن قامت سلطة حركة حماس المسيطرة على القطاع بوضع يدها على مئات الأطنان من المواد الغذائية المرسلة إلى القطاع، وحماس تعزو ذلك إلى حدوث خطأ غير مقصود.
2013 - اغتيال سياسي ومحامي تونسي وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية شكري بلعيد.
2015 - الحوثيون يصدرون إعلاناً دستورياً لحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي، بعد انقلاب اليمن 2014.
2016 - زلزالٌ بِقُوَّة 6.4 درجات يضرب تايوان ويتسبب بِمقتل 41 شخصًا على الأقل.
-
السيسي يستقبل «بعثة الفراعنة» في مطار القاهرة
ويستقبل السيسي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور عودتها من الجابون، عقب المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إخلاء ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
فشل مفاوضات الجبلاية مع الألماني برش لإدارة قمة الأهلي والزمالك
تعثرت مفاوضات لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، مع الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل. تمسك ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
بالفيديو .. حزن وصدمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام الكاميرون
عرض برنامج ” كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد لحظة عودة المنتخب المصري إلى فندق الإقامة بعد الهزيمة أمام الكاميرون في نهائي كأس الأمم ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
الحوثيون: استهدفنا قاعدة في الرياض بالبالستي
نقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري، أن القوة الصاروخية الخاصة بجماعة الحوثي أجرت تجربة ناجحة لصاروخ بالستي بعيد المدى على هدف عسكري في ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
بالتفاصيل..الأسد يجدد مرسوما خاصا بالعفو عن "المسلحين"
قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، اليوم الاثنين، إن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم الخاص بالعفو عن “المسلحين”. وأفادت ...Mon, 06 Feb 2017 07:39:09 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
فايد يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على استيراد المليون رأس ماشية
ترأس الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة التنسيقية الخاصة بالإشراف على استيراد المليون رأس ماشية من الخارج، للاتفاق على تفاصيل الاتفاق ...Mon, 06 Feb 2017 09:37:00 GMT
-
المصريون بالسعودية يستغيثون بالسيسي
توجه الاتحاد العام للمصريين في السعودية، باستغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جامعة الدول العربية، للمطالبة بمعاملة أبنائهم الطلاب في الأكاديمية ...Mon, 06 Feb 2017 06:52:24 GMT
-
عبدالمنعم فؤاد: "الرئيس السيسي لم يشرّع شيئًا.. والقرآن أقر بالطلاق الشفهي"Mon, 06 Feb 2017 06:38:46 GMT