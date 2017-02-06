حدث في مثل هذا اليوم 6 فبراير .. المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغداد

1258 - المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغداد ويقتلون الخليفة المستعصم بالله إيذانًا بزوال الخلافة العباسية في بغداد.

1778 - التوقيع على التحالف العسكري الأمريكي/الفرنسي بعد أن دعمت فرنسا المستعمرات الثلاث عشر الأمريكية خلال حرب استقلالها ضد المملكة المتحدة، وقام بتوقيع التحالف كل من من الجانب الأمريكي بنجامين فرانكلين ومن الجانب الفرنسي لويس السادس عشر.

1817 - القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.

1819 - السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة.

1820 - جمعية الاستعمار الأمريكية ترسل أول 86 أمريكي أسود لإنشاء مستعمرة فيما أصبح لاحقًا يعرف باسم ليبيريا وذلك في بداية موجة لإعاده السود لأفريقيا.

1840 - نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.

1922 - التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.

1952 - الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

1974 - مجموعة من المسلحين الفلسطينيين يحتلون السفارة اليابانية في الكويت ويحتجزون السفير وأربعة من الدبلوماسيين ومستشار نفطي ياباني و11 موظفًا.

1984 - بداية احداث ما يعرف بانتفاضة 6 شباط في لبنان بين الاحزاب الوطنية (حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة الناصريين المستقلين - المرابطون، الأحزاب اليسارية) ضد جيش أمين الجميل أو ما اصطلح على تسميته بالجيش الفئوي والتي انتهت بالسيطرة على غرب بيروت بيد الاحزاب الوطنية وانقسام الجيش.

1996 - سقوط طائرة ركاب تركية من طراز بوينغ في المحيط الأطلسي ومقتل جميع ركابها وطاقمها.

1998 - “مطار واشنطن الدولي” يتحول اسمه رسميًا إلى “مطار رونالد ريغان”.

2004 - تفجير إنتحاري داخل قطار المترو بموسكو يودي بحياة 40 راكب وجرح أكثر من 150، وقد تبنى الإنفصاليون الشيشانيون الهجوم.

2006 -الأونروا تقرر إيقاف تزويد قطاع غزة بالمعونات الإنسانية بعد أن قامت سلطة حركة حماس المسيطرة على القطاع بوضع يدها على مئات الأطنان من المواد الغذائية المرسلة إلى القطاع، وحماس تعزو ذلك إلى حدوث خطأ غير مقصود.

2013 - اغتيال سياسي ومحامي تونسي وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية شكري بلعيد.

2015 - الحوثيون يصدرون إعلاناً دستورياً لحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي، بعد انقلاب اليمن 2014.

2016 - زلزالٌ بِقُوَّة 6.4 درجات يضرب تايوان ويتسبب بِمقتل 41 شخصًا على الأقل.