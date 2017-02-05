واصل يوفنتوس تحليقه عالياً في صدارة الكالتشو بالفوز على ضيفه إنتر ميلان في ديربي إيطاليا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة رقم 23 للدوري الإيطالي.

سجل الكولمبي خوان كوادرادو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب مع إمتلاكه لقاءاً مؤجلاً أمام كروتوني فيما توقف رصيد الإنتر عند 42 نقطة في المركز الخامس.